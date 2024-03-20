И. о. главного тренера «Авангарда» Звягин: атмосфера на лавке сегодня была просто супер

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин отметил великолепную атмосферу на лавке омичей в третьем матче серии с «Локомотивом» (2:1 ОТ).

«Мы не хотели лезть туда, где закрыто. Старались создать себе пространство, а насколько получилось – посмотрим видео, что-то скорректируем. Самым тяжёлым отрезком, наверное, получился второй период. Но соперник регулярно поддавливал, возникали моменты, когда чуть теряли в зоне игроков. В то же время были у нас и позиционные атаки, и контратаки. Мне показалось, что во второй половине третьего периода «Локомотив» уже не так сильно шёл в давление, в концовке у нас моменты уже стали возникать.

Естественно, я не против таких действий, когда игроки заступаются за партнёра. Артём Чмыхов – молодец. Помог ли этот эпизод эмоционально? Да сегодня на лавке атмосфера просто супер была. Ребята не давали эмоциям зашкаливать, но в то же время ребята тонко чувствовали ситуацию и заводили друг друга, если где-то затухали», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.