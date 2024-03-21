Бывшая жена Константина Кольцова считает, что его смерть была несчастным случаем

Бывшая жена экс-тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова Юлия Михайлова считает, что его смерть была несчастным случаем. По сообщениям североамериканских СМИ, причиной смерти стал суицид.

«Пока нельзя утверждать точно, был ли это несчастный случай или суицид. В течение месяца будут готовы токсикологические анализы. До завершения расследования полиция забрала телефон и ноутбук Константина.

Я думаю, что это был несчастный случай. Ничего не предвещало беды. Константин надолго арендовал машину, у него были оплачены покупки, которые ещё не пришли, дальше была бронь апартаментов в другом месте», — цитирует бывшую жену «Белорусский хоккей».

В Континентальной хоккейной лиге Кольцов, выступавший на позиции крайнего нападающего, провёл 426 игр в составе «Салавата Юлаева», «Атланта», «Ак Барса» и минского «Динамо» и набрал 128 (49+79) очков.