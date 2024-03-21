Р. Ротенберг внёс большие изменения в состав СКА перед третьим матчем с «Автомобилистом»

Сегодня, 21 марта, в Екатеринбурге пройдёт третий матч четвертьфинальной серии между «Автомобилистом» и СКА. Екатериинбургский клуб ведёт в серии со счётом 2-0. Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Стали известны составы команд на матч.
В составе СКА произошёл ряд изменений. Вернулся защитник Михаил Пашнин, который получил травму в одном из матчей серии первого раунда плей-офф с «Торпедо». Также в состав вернулся защитник Максим Федотов, пропустивший второй матч серии. Вместо Алекса Гальченюка в состав попал Брендан Лайпсик.
Фото: ХК СКА
Состав «Автомобилиста» на третий матч выглядит следующим образом.
Фото: ХК «Автомобилист»
Напомним, первый матч серии «Автомобилист» выиграл со счётом 3:2, а второй остался за екатеринбургским клубом со счётом 3:1.