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Автомобилист — СКА: составы команд на третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Р. Ротенберг внёс большие изменения в состав СКА перед третьим матчем с «Автомобилистом»
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Сегодня, 21 марта, в Екатеринбурге пройдёт третий матч четвертьфинальной серии между «Автомобилистом» и СКА. Екатериинбургский клуб ведёт в серии со счётом 2-0. Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Стали известны составы команд на матч.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
21 марта 2024, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
1-й период
0 : 0
СКА
Санкт-Петербург

В составе СКА произошёл ряд изменений. Вернулся защитник Михаил Пашнин, который получил травму в одном из матчей серии первого раунда плей-офф с «Торпедо». Также в состав вернулся защитник Максим Федотов, пропустивший второй матч серии. Вместо Алекса Гальченюка в состав попал Брендан Лайпсик.

Фото: ХК СКА

Состав «Автомобилиста» на третий матч выглядит следующим образом.

Фото: ХК «Автомобилист»

Напомним, первый матч серии «Автомобилист» выиграл со счётом 3:2, а второй остался за екатеринбургским клубом со счётом 3:1.

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