Р. Ротенберг внёс большие изменения в состав СКА перед третьим матчем с «Автомобилистом»

Сегодня, 21 марта, в Екатеринбурге пройдёт третий матч четвертьфинальной серии между «Автомобилистом» и СКА. Екатериинбургский клуб ведёт в серии со счётом 2-0. Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Стали известны составы команд на матч.

В составе СКА произошёл ряд изменений. Вернулся защитник Михаил Пашнин, который получил травму в одном из матчей серии первого раунда плей-офф с «Торпедо». Также в состав вернулся защитник Максим Федотов, пропустивший второй матч серии. Вместо Алекса Гальченюка в состав попал Брендан Лайпсик.

Фото: ХК СКА

Состав «Автомобилиста» на третий матч выглядит следующим образом.

Фото: ХК «Автомобилист»

Напомним, первый матч серии «Автомобилист» выиграл со счётом 3:2, а второй остался за екатеринбургским клубом со счётом 3:1.