Впервые в истории КХЛ чемпион регулярки проиграл серию плей-офф со счётом 0-4

В Челябинске завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и московским «Динамо». Со счётом 5:4 победу одержали уральцы.

Таким образом, бело-голубые завершили свой кубковый путь, потерпев четвёртое поражение кряду. Впервые в истории лиги победитель регулярного чемпионата проиграл серию со счётом 0-4.

Челябинский клуб вышел в полуфинал Кубка Гагарина и сыграет там в пятый раз в истории. Лишь раз «Трактор» смог пробиться в финал.

Команда Алексея Заварухина встретится с победителем пары «Авангард» – «Локомотив», которые прямо сейчас проводят четвёртый матч второго раунда. Идёт первый период, ярославцы ведут 1:0. Счёт в серии 2-1 в пользу команды Игоря Никитина.