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11 лет московское «Динамо» не может пройти дальше второго раунда плей-офф КХЛ

11 лет московское «Динамо» не может пройти дальше второго раунда плей-офф КХЛ
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Сегодня, 22 марта, в Челябинске прошёл четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Трактором» и московским «Динамо». Москвичи проиграли со счётом 4:5 и выбыли из борьбы за Кубок Гагарина.

Бело-голубые на протяжении 11 лет не могут пройти дальше четвертьфинала в плей-офф КХЛ. Последний раз им это удавалось в сезоне-2012/2013, когда «Динамо» стало двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Также впервые в истории лиги команда-победитель регулярного чемпионата проиграла серию плей-офф со счётом 0-4.

Напомним, в прошлом сезоне подопечные Алексея Кудашова завершили свой кубковый путь, уступив нижегородскому «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина со счётом 2-4.

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