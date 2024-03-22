Рукопожатие игроков «Динамо» и «Трактора» после завершения серии

На «Арене-Трактор» завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между челябинским «Трактором» и московским «Динамо». Уральцы одержали победу со счётом 5:4 и прошли в следующий раунд Кубка Гагарина, выиграв серию 4-0.

После завершения серии игроки и тренеры обеих команд вышли на лёд для рукопожатия.

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«Трактор» прошёл в полуфинал Кубка Гагарина в пятый раз в истории клуба. Один раз команда выбивалась в финал, но ни разу не становилась обладателем главного трофея лиги.

Московское «Динамо» завершило сезон-2023/2024. Бело-голубые не могут пройти дальше второго раунда плей-офф КХЛ с сезона-2012/2013, в котором они стали обладателями Кубка Гагарина.