«У нас команда. Мы никого не хвалим». Заварухин — об игре Фукале в серии с «Динамо»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин высказался об игре голкипера команды Зака Фукале в серии с московским «Динамо», которую челябинцы выиграли со счётом 4-0.

«Как оценю игру вратаря? У нас команда. Мы никого не хвалим. Сегодня у нас один лидер, завтра – другой. Если вы посмотрите статистику, то у нас командные действия. У нас все забили и все поймали на себя. Хоккеисты «Трактора» заблокировали 41 бросок. Если мы хотим побеждать в плей-офф, то такие игры и должны быть. Мы должны помогать нашему вратарю», — приводит слова Заварухина пресс-служба клуба.

Сегодня «Трактор» обыграл московское «Динамо» со счётом 5:4 и вышел в следующий раунд плей-офф Кубка Гагарина.

В полуфинале челябинский клуб встретится с победителем серии «Авангарда» и «Локомотива». Сейчас ярославский клуб ведёт в серии со счётом 3-1.