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«Прошлое осталось в прошлом». Главный тренер «Каролины» — о Кузнецове

«Прошлое осталось в прошлом». Главный тренер «Каролины» — о Кузнецове
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высказался об игре российского нападающего Евгения Кузнецова, который в крайний срок обмена перешёл из «Вашингтон Кэпиталз».

«Всё, что он делал с тех пор, как пришёл к нам, было великолепно. Я думаю, он был очень благодарен за то, как всё получилось [с обменом]. Прошлое в некотором роде осталось в прошлом, и мы стараемся сосредоточиться только на сегодняшнем дне и делаем всё, чтобы он чувствовал себя максимально комфортно», — приводит слова Бриндамора ESPN.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев (7:6 Б).

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