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Овечкин сделал дубль и помог «Вашингтону» обыграть «Виннипег» в матче НХЛ

Овечкин сделал дубль и помог «Вашингтону» обыграть «Виннипег» в матче НХЛ
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На «Кэпитал Уан-Арене» в США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Со счётом 3:0 победу одержали хозяева льда.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлсон (Пасиоретти, Оши) – 41:21 (pp)     2:0 Овечкин (Макмайкл) – 43:36     3:0 Овечкин (Строум, Оши) – 52:00    

Александр Овечкин сделал дубль и заработал «+2» в этом матче. Также в составе «столичных» заброшенной шайбой отметился защитник Джон Карлсон, а форвард Ти Джей Оши сделал две результативные передачи. Голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен отразил 27 бросков и оформил «сухарь».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, в активе «столичных» теперь 79 очков после 70 игр. Они обошли «Детройт Ред Уингз» и поднялись в зону плей-офф в Восточной конференции.

«Виннипег» находится на четвёртой строчке в Западной конференции, набрав 93 очка в 70 матчах.

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