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Александр Овечкин установил необычный рекорд НХЛ для хоккеистов 38+ лет

Александр Овечкин установил необычный рекорд НХЛ для хоккеистов 38+ лет
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (3:0). Благодаря этому 38-летний капитан «столичных» смог установить новый рекорд НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлсон (Пасиоретти, Оши) – 41:21 (pp)     2:0 Овечкин (Макмайкл) – 43:36     3:0 Овечкин (Строум, Оши) – 52:00    

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), Овечкин за последние пять матчей забросил восемь шайб. Александр стал первым хоккеистом в истории НХЛ, забившим не менее восьми голов за отрезок из пяти матчей для хоккеистов в возрасте 38+ лет. Ранее достижение удерживали Теэму Селянне (в сезоне-2008/2009 — 38 лет; в сезоне-2010/2011 — 40 лет) и Шейн Доун (в сезоне-2015/2016 — 39 лет). Оба игрока забили по семь голов.

«Вашингтон Кэпиталз» набрал 79 очков после 70 игр. Команда обошла «Детройт Ред Уингз» и поднялась в зону плей-офф в Восточной конференции.

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