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Реакция стадиона на дубль Александра Овечкина в ворота «Виннипега»

Реакция стадиона на дубль Александра Овечкина в ворота «Виннипега»
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Болельщики «Вашингтон Кэпиталз» эмоционально отреагировали на дубль российского нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (3:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлсон (Пасиоретти, Оши) – 41:21 (pp)     2:0 Овечкин (Макмайкл) – 43:36     3:0 Овечкин (Строум, Оши) – 52:00    

После дубля болельщики стали скандировать фамилию Овечкина. Обе шайбы российский форвард забросил в третьем периоде.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

После этого матча Овечкин сократил отставание в списке лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки до 46 шайб.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 67 матчах, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-18».

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 79 очков.

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