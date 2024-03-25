Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Реакция стадиона на дубль Александра Овечкина в ворота «Виннипега»

Болельщики «Вашингтон Кэпиталз» эмоционально отреагировали на дубль российского нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (3:0).

После дубля болельщики стали скандировать фамилию Овечкина. Обе шайбы российский форвард забросил в третьем периоде.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

После этого матча Овечкин сократил отставание в списке лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки до 46 шайб.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 67 матчах, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-18».

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 79 очков.