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«Авангард» направит выручку с продажи билетов на пятый матч на помощь жертвам трагедии

Пресс-служба «Авангарда» заявила, что все полученные средства от продажи билетов на пятый матч серии с «Локомотивом» пойдут на помощь жертвам трагедии, случившейся в подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта.

Ранее такое же решение приняло руководство СКА, которое направит всю выручку с продажи билетов на пятый матч серии с «Автомобилистом» на помощь жертвам трагедии.

Пятый матч серии между «Авангардом» и «Локомотивом» пройдёт завтра, 26 марта, в Омске и начнётся в 16:30 мск.

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По итогам трагедии есть много жертв и пострадавших.