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«Авангард» направит выручку с продажи билетов на пятый матч на помощь жертвам трагедии

«Авангард» направит выручку с продажи билетов на пятый матч на помощь жертвам трагедии
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Пресс-служба «Авангарда» заявила, что все полученные средства от продажи билетов на пятый матч серии с «Локомотивом» пойдут на помощь жертвам трагедии, случившейся в подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта.

Ранее такое же решение приняло руководство СКА, которое направит всю выручку с продажи билетов на пятый матч серии с «Автомобилистом» на помощь жертвам трагедии.

Пятый матч серии между «Авангардом» и «Локомотивом» пройдёт завтра, 26 марта, в Омске и начнётся в 16:30 мск.

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По итогам трагедии есть много жертв и пострадавших.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
26 марта 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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