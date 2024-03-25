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«Капитан ведёт команду за собой». Карлсон — о результативности Овечкина в последних матчах

«Капитан ведёт команду за собой». Карлсон — о результативности Овечкина в последних матчах
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Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон оценил результативность капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина в последних матчах. Россиянин забил восемь голов в последних пяти матчах и 18 шайб в последних 24 играх. «Кэпиталз» в шести последних матчах одержали пять побед.

«Я не знаю, что ещё сказать, — это неудивительно. Очевидно, приятно видеть такую его игру в решающее время года. Это грандиозно, капитан ведёт нашу команду за собой, а мы как бы выстроились в очередь за ним», — цитирует Карлсона пресс-служба клуба.

Начиная с 27 января лишь двое игроков в НХЛ забили голов больше Овечкина. На отрезке в последние два месяца регулярного чемпионата НХЛ россиянин забил 18 голов в 24 матчах. Больше Овечкина за этот игровой отрезок забили нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман (20 шайб) и лучший снайпер текущего сезона форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (19 шайб).

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.

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