Видео решающего гола «Автомобилиста», принёсшего победу в серии со СКА

Сегодня, 25 марта, в Санкт-Петербурге завершился пятый матч серии между СКА и «Автомобилистом». Со счётом 5:4 победу одержала команда гостей.

Победный гол екатеринбуржцев на счету нападающего Андрея Обидина. Он набрал три очка в этом матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Автомобилист» — второй полуфиналист текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Екатеринбуржцы выиграли серию со счётом 4-1.

СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф впервые с сезона-2014/2015.

Напомним, ранее в полуфинал вышел челябинский «Трактор», всухую обыграв победителей регулярки — московское «Динамо» — 4-0 в серии.