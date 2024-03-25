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Роман Ротенберг прокомментировал проигрыш серии с «Автомобилистом»

Роман Ротенберг прокомментировал проигрыш серии с «Автомобилистом»
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Сегодня, 25 марта, в Санкт-Петербурге завершился пятый матч серии между СКА и «Автомобилистом». Со счётом 5:4 победу одержала команда гостей.

Главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг высказался о поражении в решающей игре серии.

«Игра складывалась в нашу пользу, ребята сыграли друг за друга и проявили характер. Да, у «Автомобилиста» мастеровитые ребята, много иностранцев. Соперник реализовал свои моменты, а мы свои – нет. У нас молодая команда, некоторые ребята только выходят на лидерские позиции и играют на таком уровне. Будем сильнее. Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, которые нас поддерживают.

Жёсткие травмы нескольких ведущих защитников СКА, которые произошли в первом раунде, повлияли на исход серии. Тем не менее те ребята, которые играли в серии с «Автомобилистом», сделали всё возможное, чтобы победить», — сказал Ротенберг в эфире «Матч ТВ».

СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф впервые с сезона-2014/2015.

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