Рукопожатие Романа Ротенберга и Николая Заварухина после окончания серии

Сегодня, 25 марта, в Санкт-Петербурге завершился пятый матч серии между СКА и «Автомобилистом». Со счётом 5:4 победу одержала команда гостей.

Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу екатеринбургской команды.

После окончания серии главные тренеры Роман Ротенберг и Николай Заварухин пожали друг другу руки.

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«Автомобилист» стал вторым полуфиналистом текущего розыгрыша Кубка Гагарина. СКА завершил сезон. Команда не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф первый раз с сезона-2014/2015.

Впервые в истории КХЛ две команды с посевом «5-8» вышли в полуфинал Кубка Гагарина.

Напомним, ранее в полуфинал вышел челябинский «Трактор», всухую обыграв победителей регулярки — московское «Динамо» — 4-0 в серии.