Н. Заварухин: нужно ещё осознать, что «Автомобилист» прошёл дальше. Ещё будут эмоции

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о чувствах после победы в серии со СКА и выхода в третий раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Эмоции в раздевалке? Надо ещё осознать, что мы прошли дальше. Наверное, ещё будут эмоции. Порадуемся завтра и будем настраиваться на дальнейшую работу. Следим ли за тем, на кого выйдем дальше? Я так понимаю, что у нас будет кто-то из пары «Металлург» — «Спартак». Будем смотреть матчи и разбирать эти команды», — сказал Заварухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, сегодня, 25 марта, «Автомобилист» обыграл СКА со счётом 5:4 и впервые в истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина, выиграв серию со счётом 4-1.