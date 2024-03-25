Ротенберг: у СКА был тяжёлый переезд на новую арену. Это тоже повлияло на исход сезона

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что команде тяжело дался переезд на новую арену.
«Да, тяжёлый переезд на новую арену. Здесь мы как солдаты – нам сказали переехать, и мы переехали. Это тоже повлияло на исход сезона. При 4:2 не получилось строже сыграть из-за удалений, та же самая история, у нас больше ста минут удалений… Но я не буду комментировать работу судейства, все профессионалы. Удаления подвели. Хоккей — игра ошибок, но мы не будем искать виноватых», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Петербургский клуб 11 февраля провёл первый матч на «СКА Арене», вместимость которой на хоккейных матчах составляет 21,5 тысячи человек, на концертах — до 23 тысяч. Объект, стоимость которого составляет около 70 млрд рублей, введён в эксплуатацию в ноябре 2023 года.