«Мы выполнили директиву». Ротенберг объяснил свои слова про переезд на «СКА-Арену»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о своём заявлении про переезд на новую арену команды в Санкт-Петербурге.

«Команда не хотела переезжать на «СКА-Арену» по ходу сезона? Тут у команды даже не надо было спрашивать. Была директива, мы выполняем, это не обсуждается. Наши сотрудники совершили подвиг, наши ребята переехали из того дворца, где привыкли побеждать. Мы не ищем оправданий, просто это усложнило нашу работу, это 100%. Знаете, как если вы переезжаете в новый дом, где всё по-новому, всё незнакомое. Я не говорю, что «СКА-Арена» — это плохое место. Это самая большая арена в мире, где мы поставили много рекордов. Можно ли было переехать в межсезонье? У нас не было возможности это обсуждать, мы выполнили директиву», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

11 февраля петербургский клуб провёл первый матч на новой «СКА-Арене», вместимость которой на хоккейных матчах составляет 21,5 тысячи человек. Объект, стоимость которого составляет около 70 млрд рублей, введён в эксплуатацию в ноябре 2023 года.

25 марта СКА на домашнем льду уступил в пятом матче серии с «Автомобилистом» со счётом 4:5 и завершил сезон. Впервые за 10 лет петербургский клуб не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.