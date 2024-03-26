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Первые минуты «Спартак» и «Металлург» сыграют в тишине в связи с трагедией в «Крокусе»

Первые минуты «Спартак» и «Металлург» сыграют в тишине в связи с трагедией в «Крокусе»
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Сегодня, 26 марта, в Континентальной хоккейной лиге пройдут две встречи в сериях второго раунда Кубка Гагарина. Первый матч «Авангард» — «Локомотив» состоится в Омске, в 16:30 мск. Вторая встреча пройдёт в Москве. «Спартак» сыграет с магнитогорским «Металлургом». В серии четвертьфинала Кубка Гагарина — 2024 команда Андрея Разина ведёт со счётом 2-1. Сегодняшняя встреча начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
26 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первые 10 минут матча команды проведут в тишине в память о жертвах трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшей вечером 22 марта.

«Сегодняшний матч с «Металлургом» мы начинаем в тишине, которая продлится до середины первого периода — 10-й игровой минуты. И затем с утроенной силой начинаем гнать команду вперёд», — написано в телеграм-канале фан-сообщества «Спартака» «Фратрия».

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