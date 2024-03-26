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Спартак — Металлург Мг. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Спартак» — «Металлург»: составы на четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина

«Спартак» — «Металлург»: составы на четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина
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Сегодня, 26 марта, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт четвёртый матч серии между «Спартаком» и «Металлургом». Матч начнётся в 19:30 мск. Стали известны составы команд на игру.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
26 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
1-й период
0 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск

В состав «Спартака» вновь попал 40-летний нападающий Илья Ковальчук, который пропустил лишь первую игру серии. Первая ударная тройка красно-белых осталась в неизменном виде.

Фото: ХК «Спартак»

«Металлург» по сравнению с прошлым матчем сделал лишь одно изменение. Вместо Данилы Квартальнова в состав попал Максим Мухаметов.

Фото: ХК «Металлург»

Текущий счёт серии 2-1 в пользу магнитогорцев. После первых двух сухих побед в Магнитогорске последовала результативная победа «Спартака» в третьем матче серии со счётом 5:2. Красно-белым удалось лишь в третьем матче распечатать ворота Ильи Набокова.

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