«Спартак» — «Металлург»: составы на четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 26 марта, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт четвёртый матч серии между «Спартаком» и «Металлургом». Матч начнётся в 19:30 мск. Стали известны составы команд на игру.

В состав «Спартака» вновь попал 40-летний нападающий Илья Ковальчук, который пропустил лишь первую игру серии. Первая ударная тройка красно-белых осталась в неизменном виде.

Фото: ХК «Спартак»

«Металлург» по сравнению с прошлым матчем сделал лишь одно изменение. Вместо Данилы Квартальнова в состав попал Максим Мухаметов.

Фото: ХК «Металлург»

Текущий счёт серии 2-1 в пользу магнитогорцев. После первых двух сухих побед в Магнитогорске последовала результативная победа «Спартака» в третьем матче серии со счётом 5:2. Красно-белым удалось лишь в третьем матче распечатать ворота Ильи Набокова.