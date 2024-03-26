Кожевников поддержал заявление Медведева по поводу судейства матчей СКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал заявление Председателя Совета Директоров СКА Александра Медведева относительно судейства в играх с участием питерского клуба.

«Вообще, я не сторонник обсуждать работу арбитров, но в данной ситуации я полностью поддерживаю Александра Ивановича. Сам смотрел многие матчи с участием СКА и бросалось в глаза, что судьи порой принимали весьма странные и нелогичные решения. Я в хоккее уже более полувека, но не понимаю, как у команды, которая большую часть матча проводит в атаке, может быть большее количество удалений? А в пятой игре вновь череда судейских ляпов — непонятное удаление Серебрякова, пропущенные несколько штрафов со стороны игроков «Автомобилиста», в том числе и на последних секундах», — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».