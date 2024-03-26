Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников поддержал заявление Медведева по поводу судейства матчей СКА

Кожевников поддержал заявление Медведева по поводу судейства матчей СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал заявление Председателя Совета Директоров СКА Александра Медведева относительно судейства в играх с участием питерского клуба.

«Вообще, я не сторонник обсуждать работу арбитров, но в данной ситуации я полностью поддерживаю Александра Ивановича. Сам смотрел многие матчи с участием СКА и бросалось в глаза, что судьи порой принимали весьма странные и нелогичные решения. Я в хоккее уже более полувека, но не понимаю, как у команды, которая большую часть матча проводит в атаке, может быть большее количество удалений? А в пятой игре вновь череда судейских ляпов — непонятное удаление Серебрякова, пропущенные несколько штрафов со стороны игроков «Автомобилиста», в том числе и на последних секундах», — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».

Материалы по теме
«Не понимает ничего в судействе». Известный арбитр раскритиковал заявление СКА о рефери
«Кто не слеп, тот видел, что происходило». Александр Медведев — о вылете СКА из плей-офф
Материалы по теме
«Предвзятость судей» и другие внешние факторы. В СКА не там ищут причины провала плей-офф
«Предвзятость судей» и другие внешние факторы. В СКА не там ищут причины провала плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android