Глава судейско-экспертного комитета КХЛ: арбитры не являются причиной удалений СКА

Бывший президент ИИХФ, а ныне глава судейско-экспертного комитета КХЛ Рене Фазель заявил, что причины поражения СКА в серии с «Автомобилистом» не стоит искать в предвзятом судействе. Ранее некоторые эксперты и Председатель совета директоров СКА Александр Медведев раскритиковал судейство в матчах петербургскиих армейцев.

«Я могу понять такое разочарование – ожидания от СКА были очень высоки. Но хоккей – это игра с эмоциями, удачей, разочарованием, ошибками, радостью. Судьи – это часть игры, они тоже допускают ошибки, как и все.

В каждой профессиональной хоккейной лиге одни и те же обсуждения и жалобы. Я могу только сказать, что люди, отвечающие за судей, и все официальные лица очень усердно работают, чтобы игра была безопасной, честной и чистой. Несомненно, мы можем совершенствоваться и быть ещё лучше, как и все участники этой замечательной игры.

Я хотел бы добавить, что судьи не являются причиной удалений СКА. «Автомобилист» играл действительно хорошо и имел лучший импульс», – цитирует Фазеля ТАСС.

Напомним, СКА в серии второго раунда плей-офф с «Автомобилистом» проиграли в пяти матчах. По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги армейцы заняли второе место в таблице Западной конференции КХЛ.