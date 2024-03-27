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Прервалась голевая серия Александра Овечкина

Прервалась голевая серия Александра Овечкина
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Сегодня, 27 марта, на «Кэпитал Уан-Арене» в США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Детройт Ред Уингз». В овертайме со счётом 4:3 победу одержали хозяева льда.

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Российский форвард Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями в этой встрече. Таким образом, прервалась его голевая серия. Последний раз такое было две недели назад, 14 марта, в матче с «Сиэтл Кракен». После этого Овечкин забивал на протяжении пяти игр, оформил три дубля, забросил восемь шайб. Также на его счету одна передача, и в общей сложности форвард набрал девять очков.

Сегодняшняя победа помогла «Вашингтону» увеличить отрыв от «Детройта» и остаться на восьмом месте в Восточной конференции, набрав после 71 матча 81 очко. «Ред Уингз» занимают девятую строчку, набрав 79 очков в 72 играх.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.

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