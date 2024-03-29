Кросби — о приезде родителей Малкина в Америку: надеюсь, они здесь задержатся

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2) отреагировал на дубль партнёра по команде Евгения Малкина. Сегодня российский форвард оформил дубль на глазах родителей, которые впервые за очень долгое время посетили его матч.

«Надеюсь, они здесь задержатся. Родители приехали к нему впервые года за 3-4, уверен, сегодня его мотивировало их присутствие. Его энергия и запал были видны», — отметил Кросби.

Сам канадский форвард сегодня оформил ассистентский дубль. Вторая результативная передача в матче помогла канадской легенде выйти на чистое 11-е место по очкам за карьеру в НХЛ (1580), превзойдя показатель Рэя Бурка (1579).