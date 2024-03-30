Хенрик Лундквист включил двух российских вратарей в топ-5 лучших действующих в НХЛ

Легендарный шведский экс-голкипер Хенрик Лундквист назвал свой топ-5 лучших действующих вратарей в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.

В список попали два российских вратаря: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»). Также в список попали вратари: Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»), Линус Улльмарк («Бостон Брюинз») и Якоб Маркстрём («Калгари Флэймз»).

Фото: NHL

В НХЛ Король Хенрик выиграл 459 матчей регулярного чемпионата — это пятый результат за всё время и лучший среди европейских вратарей. Он единственный голкипер в истории лиги, выигрывавший не меньше 20 матчей в течение 13 сезонов подряд. Лундквист — олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной Швеции. Хотя Лундквист ни разу не выигрывал Кубок Стэнли, его наследие в «Рейнджерс» остаётся непревзойдённым. В 2023 году он был введён в Зал хоккейной славы.

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