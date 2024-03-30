«Металлург» забил гол в ворота «Спартака» сразу после попадания красно-белых в штангу

В эти минуты в Москве «Спартак» принимает на своей площадке магнитогорский «Металлург». Игра началась в 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-2 в пользу уральского клуба. При победе «Магнитки» серия 1/4 финала Кубка Гагарина завершится. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 18-й минуте первого периода нападающий «Металлурга» Роман Канцеров открыл счёт. Ему ассистировали Дмитрий Силантьев и Денис Зернов.

В конце второго периода нападающий «Спартака» Михаил Мальцев прорвался по флангу, развернулся и бросил в ближний угол — шайба попала в штангу и вылетела в сторону. Сразу после этого контратака прошла у «Магнитки». Денис Зернов получил пас на ход, выкатился на ворота и с близкого расстояния пробил кипера.

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