«Сначала пылесосили, теперь возносят». Чемпион мира высказался о результативности Овечкина

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко высказался о результативности капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в последнее время.

«Это связано с его игрой, с игрой команды. Давайте будем спокойнее смотреть. Сначала его немножечко пылесосили, теперь возносят. Пускай Саня спокойно играет, попадает в плей-офф, зарабатывает очки, голы забивает. Всё в его руках. И он молодец! Показывает, что он может, что он из лучших игроков в НХЛ. Поэтому он молодец. Прям рад за него», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 70 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи.