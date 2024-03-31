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Терещенко ответил на слова финского тренера, что одноклубники злятся из-за погони Овечкина

Терещенко ответил на слова финского тренера, что одноклубники злятся из-за погони Овечкина
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко оценил слова финского тренера о том, что одноклубники российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина злятся из-за достижений форварда и внимания к ним.

«Мне кажется, все следят за этим. Все смотрят, все ожидают. Просто немножко нам надо чуть поспокойнее к этому относиться, и всё будет нормально. А там всё равно, что финны говорят. Абсолютно. Наш парень, россиян, который играет в Америке и всем говорит, что он патриот, — это здорово! В нынешней ситуации это очень важно», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 70 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи.

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