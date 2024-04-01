«Это такое же командное достижение, как и индивидуальное». Мэттьюс — о 60 голах в сезоне

Звёздный нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс высказался о своём достижении, установленном в последнем матче его команды с «Баффало Сэйбрз» (3:0), в котором он преодолел отметку в 60 заброшенных шайб за сезон во второй раз за карьеру в НХЛ.

«Очевидно, это очень много значит. На мой взгляд, это такое же командное достижение, как и индивидуальное. Здесь всегда веселая атмосфера, все сине-белые на трибунах, так что это определенно круто», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

Также 26-летний американец высказался о скандировании фанатов «мы хотим 60» в последних двух играх «Мэйпл Лифс».

«Я слышал это в последних двух матчах, но я просто старался оставаться сосредоточенным и просто выходить и играть в свою игру. В последней паре игр у меня было много действительно хороших моментов, не все из них были реализованы, но я просто продолжал стараться, бросал по воротам и очевидно, мне повезло, что шайба в конце концов отскочила ко мне, и я направил её в ворота», — добавил Мэттьюс.