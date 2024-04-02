Федотов совершил первый яркий сейв в НХЛ, отразив выход Барзала «один в ноль»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В этом матче дебютировал в НХЛ голкипер «Флайерз» Иван Федотов. Россиянин вступил в игру с начала второго периода, заменив Самуэля Эрссона. Швед в первой двадцатиминутке пропустил две шайбы после шести бросков. Федотов отразил 19 бросков из 21 (90,5% сейвов), сумев помочь «Флайерз» завоевать одно очко.

В начале второго периода вратарь «Флайерз» спас команду от пропущенного гола, отразив бросок канадского форварда «островитян» Мэтью Барзала после выхода «один в ноль».

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