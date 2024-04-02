Коньков: всем было понятно, что в СКА вряд ли будут изменения

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал решение Совета директоров СКА оставить Романа Ротенберга на посту главного тренера на следующий сезон КХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не сыграет в полуфинале Кубка Гагарина в этом сезоне.

«Всем было понятно, что в СКА вряд ли будут изменения. Я думаю, что руководство СКА будет придерживаться того курса, который оно выбрало, несмотря на то что в этом сезоне они не достигли желаемого результата. Но мне кажется, что петербуржцы понимают, чего они хотят, и двигаются к этому, внося изменения для того, чтобы результат в будущем был другим.

Найти нового тренера – непростая задача для СКА. Поэтому я положительно оцениваю решение оставить Ротенберга. Всем понятно, куда команда будет двигаться и во что играть. У неё будет усиление», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Петербургский СКА уступил «Автомобилисту» во втором раунде плей-офф в серии из пяти матчей. По итогам регулярного чемпионата КХЛ СКА занял второе место в таблице Западной конференции лиги.