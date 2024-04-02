Вратарь СКА Мойсевич: в следующем году мы будем ещё больше претендовать на Кубок Гагарина

Вратарь СКА Павел Мойсевич считает СКА претендентом на Кубок Гагарина в следующем сезоне. 19-летний голкипер в нынешнем сезоне провёл за СКА в регулярном сезоне-2023/2024 13 матчей с 94,2% отражённых бросков. В плей-офф на счету белорусского голкипера один матч с 94,1% отражённых бросков.

«У СКА каждый год цель – победа в Кубке Гагарина. В главной команде собрался отличный коллектив. Он боевой. Под конец сезона мы хорошо сыгрались. В следующем году мы будем ещё больше претендовать на Кубок Гагарина», – цитирует Мойсевича «Спорт день за днём».

В текущем сезоне СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ на втором месте в таблице Западной конференции, а в плей-офф во втором раунде уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в серии из пяти матчей.