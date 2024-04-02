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Могильный: вылет СКА — это просто результат действий КХЛ по выравниванию бюджетов

Могильный: вылет СКА — это просто результат действий КХЛ по выравниванию бюджетов
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Легендарный советский и российский хоккеист Александр Могильный оценил поражение СКА во втором раунде плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» в пяти матчах.

«То, что СКА вылетел, — это просто результат тех действий, которые КХЛ принимает по выравниванию бюджетов и строгому соблюдению их. Потому что у всех должны быть равные шансы на льду выиграть кубок. И тут тоже не забывайте: у них много травм было, в том числе в обороне. Ведущие защитники. Это тоже сказалось на них в плей-офф. Так что да, так получилось. Это плей-офф. «Автомобилист» заслуженно победил. Тут вообще вопросов нет. Это хоккей», — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Могильным — о голевых свершениях Овечкина, о погоне Мэттьюса, о великом рекорде Кучерова, о провалах ЦСКА и СКА — читайте на «Чемпионате» завтра, 3 апреля, в 9:00 мск.

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