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Овечкин впервые за четыре матча отметился результативным действием

Овечкин впервые за четыре матча отметился результативным действием
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В эти минуты в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 4:2 в пользу хозяев.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3-й период
6 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фехервари (Сгарбосса, Лапьер) – 02:46     1:1 Гиргенсонс (Далин, Пауэр) – 15:42     2:1 Петерка (Так, Бенсон) – 16:50 (pp)     3:1 Петерка (Так) – 30:54     3:2 Строум (Карлсон, Овечкин) – 39:14 (pp)     4:2 Далин (Петерка, Томпсон) – 43:03 (pp)     5:2 Томпсон (Куинн, Бенсон) – 44:48     6:2 Так (Томпсон, Далин) – 45:33    

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин результативно поучаствовал во второй голевой атаке своей команды и записал на свой счёт ассист. Россиянин впервые за четыре последних матча смог отметиться результативным действием.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин провёл 71 матч, в которых забросил 26 шайб и отдал 33 результативные передачи, набрав в общей сложности 59 очков.

Александр Овечкин отстаёт в списке лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки на 46 шайб. На счету Овечкина 848 голов. Гретцки же забил за карьеру 894 гола.

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