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Нью-Джерси Дэвилз – Питтсбург Пингвинз 3:6, как сыграли, победил, результат матча НХЛ 3 апреля

Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси»
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Сегодня, 3 апреля, «Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке уступила «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке завершилась со счётом 3:6 (1:1, 2:0, 0:5).

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Карлссон – 07:54     1:1 Майер (Хьюз, Хишир) – 19:43 (pp)     2:1 Лазар (Носек, Марино) – 29:42     3:1 Братт (Хишир, Марино) – 37:47     3:2 Кросби (Малкин, Раст) – 46:48 (pp)     3:3 Малкин (Сент-Айвани, Бантинг) – 47:55     3:4 Ракелль (Петтерссон) – 56:16     3:5 Малкин (Бантинг, Летанг) – 56:38     3:6 Кросби (Раст) – 57:07    

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Эрик Карлссон, Сидни Кросби (2+0), Рикард Ракелль и дубль на счету российского нападающего Евгения Малкина, который к двум шайбам добавил ещё и результативную передачу. За гостей отличились Тимо Майер, Кёртис Лазар и Йеспер Братт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 75 матчей «Нью-Джерси» занимает 12-е место в Восточнойй конференции с 76 очками. «Питтсбург» расположился на 11-й строчке той же конференции, набрав 79 очков в 75 играх.

Следующий матч «Нью-Джерси» проведёт в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Питтсбург» сыграет на выезде с «Вашингтон Кэпиталз».

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