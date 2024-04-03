Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси»

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Сегодня, 3 апреля, «Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке уступила «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке завершилась со счётом 3:6 (1:1, 2:0, 0:5).

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Эрик Карлссон, Сидни Кросби (2+0), Рикард Ракелль и дубль на счету российского нападающего Евгения Малкина, который к двум шайбам добавил ещё и результативную передачу. За гостей отличились Тимо Майер, Кёртис Лазар и Йеспер Братт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 75 матчей «Нью-Джерси» занимает 12-е место в Восточнойй конференции с 76 очками. «Питтсбург» расположился на 11-й строчке той же конференции, набрав 79 очков в 75 играх.

Следующий матч «Нью-Джерси» проведёт в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Питтсбург» сыграет на выезде с «Вашингтон Кэпиталз».

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