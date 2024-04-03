Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Монреаль Канадиенс – Флорида Пантерз 5:3, как сыграли, победил Монреаль Канадиенс, результат матча НХЛ 3 апреля

Передачи Тарасенко и Куликова не помогли «Флориде» обыграть «Монреаль»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 апреля, «Монреаль Канадиенс» на своей площадке уступила команде «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада) завершилась со счётом 5:3 (1:2, 2:0, 2:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Лунделль – 09:16     1:1 Армиа (Пеццетта, Ньюхук) – 10:12     1:2 Барков (Тарасенко) – 13:13     2:2 Судзуки – 25:58     3:2 Судзуки (Мэтисон, Ньюхук) – 32:24 (pp)     4:2 Кофилд (Слафковски, Гуле) – 40:33     5:2 Эванс – 44:34 (sh)     5:3 Беннетт (Куликов, Лунделль) – 58:44    

В составе «Монреаль» заброшенными шайбами отметились Йоэль Армиа, Ник Судзуки (2+0), Коул Кофилд и Джейк Эванс. За гостей отличились Антон Лунделль, Сэм Беннетт и Александр Барков, которым ассистировали российские игроки: нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов.

После 74 матчей «Монреаль» занимает 15-е место в Восточной конференции с 70 очками. «Флорида» расположилась на четвёртой строчке той же конференции, набрав 99 очков в 76 играх.

Следующий матч «Монреаль» проведёт на домашней арене с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Флорида» сыграет в гостях с «Оттава Сенаторз».

Владимир Тарасенко Подробнее
Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси»

Тарасенко впервые вышел на тренировку «Флориды»:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android