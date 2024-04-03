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Передачи Тарасенко и Куликова не помогли «Флориде» обыграть «Монреаль»

Сегодня, 3 апреля, «Монреаль Канадиенс» на своей площадке уступила команде «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада) завершилась со счётом 5:3 (1:2, 2:0, 2:1).

В составе «Монреаль» заброшенными шайбами отметились Йоэль Армиа, Ник Судзуки (2+0), Коул Кофилд и Джейк Эванс. За гостей отличились Антон Лунделль, Сэм Беннетт и Александр Барков, которым ассистировали российские игроки: нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов.

После 74 матчей «Монреаль» занимает 15-е место в Восточной конференции с 70 очками. «Флорида» расположилась на четвёртой строчке той же конференции, набрав 99 очков в 76 играх.

Следующий матч «Монреаль» проведёт на домашней арене с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Флорида» сыграет в гостях с «Оттава Сенаторз».

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Тарасенко впервые вышел на тренировку «Флориды»: