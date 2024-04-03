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Овечкин вышел на второе место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Овечкин вышел на второе место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории НХЛ
Александр Овечкин
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

За «Вашингтон» голами отметились Мартин Фехервари и Дилан Строум. Российский нападающий Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу, которая стала для него 696-й за карьеру в НХЛ.

По этому числу российский нападающий вышел на второе место в истории лиги среди соотечественников, сравнявшись со своим бывшим одноклубником легендарным нападающим Сергеем Фёдоровым. Национальный рекорд принадлежит нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (794).

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