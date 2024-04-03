Евгений Малкин превзошёл Ги Лефлёра по результативным передачам за карьеру в НХЛ

Сегодня, 3 апреля, «Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке уступила «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке завершилась со счётом 3:6 (1:1, 2:0, 0:5).

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Эрик Карлссон, Сидни Кросби (2+0), Рикард Ракелль и дубль на счету российского нападающего Евгения Малкина, который к двум шайбам добавил ещё и результативную передачу.

За карьеру в рамках регулярок в активе Малкина стало 1288 (494+794) очка в 1138 играх. По числу результативных передач Малкин вышел на чистое 35-е место в истории лиги, превзойдя показатель Ги Лефлёра (793 в 1126). На 34-м месте идёт Яри Курри (797 в 1251), чей результат теперь является ближайшей целью для российского нападающего.