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Александр Овечкин вышел на чистое 35-е место по сыгранным матчам в истории НХЛ

Александр Овечкин вышел на чистое 35-е место по сыгранным матчам в истории НХЛ
Александр Овечкин
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В этой встрече принимал участие российский нападающий гостей Александр Овечкин. Для форварда «Вашингтона» этот матч стал 1418-м в карьере в НХЛ. По этому показателю он обошёл Люка Ричардсона (1417) и вышел на чистое 35-е место. Следующей целью Овечкина является Пэт Вербик (1424).

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
6 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фехервари (Сгарбосса, Лапьер) – 02:46     1:1 Гиргенсонс (Далин, Пауэр) – 15:42     2:1 Петерка (Так, Бенсон) – 16:50 (pp)     3:1 Петерка (Так) – 30:54     3:2 Строум (Карлсон, Овечкин) – 39:14 (pp)     4:2 Далин (Петерка, Томпсон) – 43:03 (pp)     5:2 Томпсон (Куинн, Бенсон) – 44:48     6:2 Так (Томпсон, Далин) – 45:33    

Рекордсменом по матчам в НХЛ является легенда «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло, на счету которого 1779 матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 71 матче регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 26 голов и 33 результативные передачи.

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