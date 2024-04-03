Александр Овечкин вышел на чистое 35-е место по сыгранным матчам в истории НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
В этой встрече принимал участие российский нападающий гостей Александр Овечкин. Для форварда «Вашингтона» этот матч стал 1418-м в карьере в НХЛ. По этому показателю он обошёл Люка Ричардсона (1417) и вышел на чистое 35-е место. Следующей целью Овечкина является Пэт Вербик (1424).
Рекордсменом по матчам в НХЛ является легенда «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло, на счету которого 1779 матчей.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 71 матче регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 26 голов и 33 результативные передачи.
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