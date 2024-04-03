Скиннер провёл 1000-й матч в НХЛ. Лишь 10 игроков отметили юбилей, будучи моложе Джеффа

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В этой встрече принимал участие канадский нападающий хозяев Джефф Скиннер. Для форварда «Баффало» этот матч стал 1000-м в карьере в НХЛ. Хоккеист «клинков» стал 393-м игроком в истории североамериканской лиги, которому удалось добраться до этого показателя. При этом на момент сегодняшней встречи канадскому хоккеисту исполнился 31 год и 322 дня, благодаря чему он установил 11-й результат в списке самых молодых игроков в момент достижения отметки в 1000 матчей в НХЛ.

Рекорд лиги принадлежит Дэйлу Хаверчаку, который провёл 1000-й матч в НХЛ в возрасте 30 лет и 306 дней. В топ-3 также входят Венсан Дамфус (31 год 110 дней) и Патрик Марло (31 год 124 дня). Примечательно, что Марло как раз и является рекордсменом по матчам в НХЛ — на его счету 1779 матчей.

На четвёртой позиции в списке самых молодых игроков в момент проведения 1000-го матча в НХЛ располагается Брайан Беллоуз (31 год 152 дня), а топ-5 замыкает Пьер Тарджон (31 год 206 дней). Следом идут нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар (31 год 220 дней), Крис Грэттон (31 год 260 дней), Скотт Стивенс (31 год 283 дня), Стив Айзерман (31 год 286 дней) и Люк Ричардсон (31 год 212 дней).