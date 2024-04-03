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Скиннер провёл 1000-й матч в НХЛ. Лишь 10 игроков отметили юбилей, будучи моложе Джеффа

Скиннер провёл 1000-й матч в НХЛ. Лишь 10 игроков отметили юбилей, будучи моложе Джеффа
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В этой встрече принимал участие канадский нападающий хозяев Джефф Скиннер. Для форварда «Баффало» этот матч стал 1000-м в карьере в НХЛ. Хоккеист «клинков» стал 393-м игроком в истории североамериканской лиги, которому удалось добраться до этого показателя. При этом на момент сегодняшней встречи канадскому хоккеисту исполнился 31 год и 322 дня, благодаря чему он установил 11-й результат в списке самых молодых игроков в момент достижения отметки в 1000 матчей в НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
6 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фехервари (Сгарбосса, Лапьер) – 02:46     1:1 Гиргенсонс (Далин, Пауэр) – 15:42     2:1 Петерка (Так, Бенсон) – 16:50 (pp)     3:1 Петерка (Так) – 30:54     3:2 Строум (Карлсон, Овечкин) – 39:14 (pp)     4:2 Далин (Петерка, Томпсон) – 43:03 (pp)     5:2 Томпсон (Куинн, Бенсон) – 44:48     6:2 Так (Томпсон, Далин) – 45:33    

Рекорд лиги принадлежит Дэйлу Хаверчаку, который провёл 1000-й матч в НХЛ в возрасте 30 лет и 306 дней. В топ-3 также входят Венсан Дамфус (31 год 110 дней) и Патрик Марло (31 год 124 дня). Примечательно, что Марло как раз и является рекордсменом по матчам в НХЛ — на его счету 1779 матчей.

На четвёртой позиции в списке самых молодых игроков в момент проведения 1000-го матча в НХЛ располагается Брайан Беллоуз (31 год 152 дня), а топ-5 замыкает Пьер Тарджон (31 год 206 дней). Следом идут нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар (31 год 220 дней), Крис Грэттон (31 год 260 дней), Скотт Стивенс (31 год 283 дня), Стив Айзерман (31 год 286 дней) и Люк Ричардсон (31 год 212 дней).

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