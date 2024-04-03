Задоров получил удаление до конца матча во встрече с «Вегасом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» принимает «Ванкувер Кэнакс». В ходе второго периода хозяева громят соперника со счётом 5:1.

Пятую шайбу в матче «золотые рыцари» забросили, реализовав пятиминутное большинство в начале второго периода, которое они получили после удаления до конца матча российского защитника «Кэнакс» Никиты Задорова. За 10 секунд до конца первого периода россиянин применил силовой приём против канадского форварда хозяев Бретта Хаудена.

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Арбитры Келли Сазерлэнд и Джон Макисаак квалифицировали игровой момент как толчок на борт и выписали Задорову 15 (5+10) минут штрафного времени — большой штраф и дисциплинарный штраф до конца игры. В общей сложности в этом матче Задоров получил 17 минут штрафа, так как ранее в первом периоде отметился ещё и малым штрафом за игру высоко поднятой клюшкой.