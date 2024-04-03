Курьянов: слова Кравца комментировать не будем. Мы честно выполнили свои обязательства

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов не стал комментировать многочисленные интервью бывшего главного тренера «ястребов» Михаила Кравца после увольнения из омского клуба.

«Слова Кравца? Мы честно выполнили свои обязательства. Слова комментировать не будем. Спасибо ему за проведённое время, двигаемся дальше», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, уступив «Локомотиву» в семи матчах со счётом 3-4. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции, набрав 92 очка после 68 встреч.

С Кравцом омичи проиграли два стартовых матча, однако затем выиграли три и проиграли дважды.