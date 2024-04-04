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Кучеров близок к тому, чтобы побить необычный рекорд Овечкина

Кучеров близок к тому, чтобы побить необычный рекорд Овечкина
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В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Тампа-Бэй Лайтинг».

В первом периоде результативным пасом в составе «Лайтнинг» отметился российский нападающий Никита Кучеров. На момент написания новости закончился первый период. Счёт в матче 1:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3-й период
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Кучеров, Хагель) – 10:03     1:1 Мэттьюс (Райлли, Таварес) – 19:00 (pp)     1:2 Пойнт (Кучеров, Дюклер) – 22:54     1:3 Стэмкос (Хагель, Флёри) – 28:47    

Таким образом, преимущество Кучерова (128 очков) над вторым бомбардиром «Тампы» Брейденом Пойнтом (82) в этом сезоне на данный момент составляет 45 очков. Это третий результат после введения потолка зарплат в НХЛ.

Никита Кучеров Подробнее

Лидирует в этом рейтинге Александр Овечкин (106) из «Вашингтон Кэпиталз», который в сезоне-2005/2006 опередил второго бомбардира своей команды Дайнюса Зубруса (57) на 49 очков. Вторую позицию занимает отрыв чеха Давида Пастрняка (113) от канадского форварда Брэда Маршана (67) в сезоне-2022/2023 – 46 очков.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.

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