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Кучеров близок к тому, чтобы побить необычный рекорд Овечкина

В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Тампа-Бэй Лайтинг».

В первом периоде результативным пасом в составе «Лайтнинг» отметился российский нападающий Никита Кучеров. На момент написания новости закончился первый период. Счёт в матче 1:1.

Таким образом, преимущество Кучерова (128 очков) над вторым бомбардиром «Тампы» Брейденом Пойнтом (82) в этом сезоне на данный момент составляет 45 очков. Это третий результат после введения потолка зарплат в НХЛ.

Лидирует в этом рейтинге Александр Овечкин (106) из «Вашингтон Кэпиталз», который в сезоне-2005/2006 опередил второго бомбардира своей команды Дайнюса Зубруса (57) на 49 очков. Вторую позицию занимает отрыв чеха Давида Пастрняка (113) от канадского форварда Брэда Маршана (67) в сезоне-2022/2023 – 46 очков.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.

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