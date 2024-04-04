Остон Мэттьюс вышел на шестое место по очкам в истории «Торонто»

Сегодня, 4 апреля, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке уступил «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершилась со счётом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс стал автором заброшенной шайбы. В текущем сезоне на счету американского форварда стало 99 (63+36) очков. Всего в карьере Мэттьюс набрал 641-е (362+279) очко за 55 матчей и вышел на чистое шестое место в истории «Торонто», обогнав Рона Эллиса (640).

Лучшим бомбардиром в истории «Торонто» является Матс Сундин, на счету которого 987 очков. На втором месте расположился Дэррил Саттер (916 очков). Тройку замыкает Дэйв Кеон (858). На четвёртом месте в списке бомбардиров «Мэйпл Лифс» расположился Бёрье Сальминг (768). Пятое место у Джорджа Армстронга (713).