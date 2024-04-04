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Голкипер «Трактора» Фукале пропустит второй матч с «Локомотивом» из-за травмы

Голкипер «Трактора» Фукале пропустит второй матч с «Локомотивом» из-за травмы
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Сегодня, 4 апреля, в Ярославле состоится второй матч полуфинала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор». Начало игры — в 19:30 мск. Ярославцы ведут в серии со счётом 1-0.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
04 апреля 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
1-й период
0 : 0
Трактор
Челябинск

В составе челябинского клуба отсутствует вратарь Зак Фукале, который не смог доиграть первую встречу с железнодорожниками из-за столкновения с форвардом «Локомотива» Максимом Шалуновым. Место в воротах займёт голкипер Сергей Мыльников. Также вместо форварда Сергея Калинина сыграет Никита Сошников.

Состав «Трактора»:

У «Локомотива» одно изменение — Егор Аверин выйдет на лёд вместо Ивана Чеховича.

Состав «Локомотива»:

Напомним, в первом матче серии «Локомотив» одержал уверенную победу со счётом 5:2.

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