Голкипер «Трактора» Фукале пропустит второй матч с «Локомотивом» из-за травмы

Сегодня, 4 апреля, в Ярославле состоится второй матч полуфинала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор». Начало игры — в 19:30 мск. Ярославцы ведут в серии со счётом 1-0.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

В составе челябинского клуба отсутствует вратарь Зак Фукале, который не смог доиграть первую встречу с железнодорожниками из-за столкновения с форвардом «Локомотива» Максимом Шалуновым. Место в воротах займёт голкипер Сергей Мыльников. Также вместо форварда Сергея Калинина сыграет Никита Сошников.

Состав «Трактора»:

У «Локомотива» одно изменение — Егор Аверин выйдет на лёд вместо Ивана Чеховича.

Состав «Локомотива»:

Напомним, в первом матче серии «Локомотив» одержал уверенную победу со счётом 5:2.