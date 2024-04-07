Нападающий «Автомобилиста» Романцев — о своих голах «Металлургу»: секрета нет, совпадение

Нападающий «Автомобилиста» Данил Романцев после поражения (2:3 ОТ) от «Металлурга» в третьем матче серии полуфинала Кубка Гагарина высказался о своей результативности в играх с магнитогорцами.

«Игра, похожая на две предыдущие: тяжёлая, вязкая, не так много моментов с нашей стороны и стороны соперника, всё снова решил один гол. Команда была настроена на овертайм, просто пропустили контратаку, будем разбираться. Нужно просто выиграть следующую игру, даже если бы выиграли сегодня, задача была бы той же самой.

Три шайбы в концовках? Секрета нет, просто совпадение, хорошо, что так получается.

Как нивелировать скорость «Металлурга»? Бегать ещё быстрее, встречать, кататься, подкатываться, оставлять их без шайбы, бить.

На первый план вышли нижние звенья? Мы стараемся, все играют на уровне, все выжимают из себя, стараются показывать свою игру», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, Романцев забивал голы в каждом матче серии, хотя ранее никогда не набирал очки против «Металлурга».

Сейчас «Автомобилист» уступает в серии — 1-2.