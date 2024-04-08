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Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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«Трактор» — «Локомотив»: во сколько начало четвёртого матча 1/2 плей-офф КХЛ, где смотреть

«Трактор» — «Локомотив»: во сколько начало четвёртого матча 1/2 плей-офф КХЛ, где смотреть
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Сегодня, 8 апреля, в Челябинске состоится третий матч полуфинала плей-офф КХЛ «Трактор» – «Локомотив». Начало игры — в 14:30 мск. В первых трёх встречах железнодорожники одержали три победы со счётом 5:2, 3:2 ОТ и 2:1 и ведут в серии 3-0.

В прямом эфире встречу покажут «Матч ТВ» и тематические каналы «КХЛ» и «КХЛ Прайм». «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
08 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, по ходу первой встречи команд травму получил основной вратарь «Трактора» Зак Фукале.

«Трактор» во втором раунде плей-офф обыграл московское «Динамо» в четырёх матчах. Ярославский «Локомотив» затянул серию с «Авангардом», но всё-таки оказался сильнее в седьмом матче.

Железнодорожники впервые в истории выиграли седьмую игру серии плей-офф не в первом раунде. Последний раз «Локомотив» выигрывал седьмой матч 17 марта 2014 года. Тогда ярославцы одолели московское «Динамо» — 5:1. Также в 2011 году «Локомотив» оказался сильнее минского «Динамо» — 6:1.

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