Разин: надо, чтобы люди в чёрном кнопочку нажали и этот матч игроки забыли

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что игрокам магнитогорского клуба нужно забыть обидное поражение в четвёртом матче серии с «Автомобилистом» (3:5). «Металлург» вёл по ходу матча со счётом 3:0, а победную шайбу пропустил за семь секунд до конца матча.

«Простые голы расслабили игроков? В чём-то вы правы. Первый гол был ненужный: нельзя допускать, чтобы человек так выкатывался, делал паузу на пятаке, тем более Да Коста – мастеровитый хоккеист. Дали сопернику шанс, плюс трибуны в Екатеринбурге создали шикарную атмосферу. Команда полетела, Голышев крылышки раскрыл, вчера ему помяли крылышки, сегодня он их вон как раскрыл.

Во всех матчах серии наша команда пропускает на последних минутах? Какой счёт в серии? 2-2. Всё нормально. Станет ли поражение психологическим ударом? Когда мы вчера пропустили в конце игры, наша команда должна была психологически подняться. Любая игра начинается со счёта 0:0, все ошибки анализируются. Задача тренерского штаба и персонала — подготовить ребят, чтобы они забыли эту игру, чтобы пришли люди в чёрном, нажали на кнопочку, и игра начнётся со счёта 0:0. Надо верить в себя и быть уверенным в себе. Не всегда будет так, как ты захочешь, но в своей карьере я всегда верил в себя, и это самое главное», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Благодаря этой победе «Автомобилист» сравнял счёт в серии. Пятый матч пройдёт в Магнитогорске 11 апреля.