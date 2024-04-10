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Детройт Ред Уингз – Вашингтон Кэпиталз 1:2, как сыграли, победил Вашингтон Кэпиталз, результат матча НХЛ 10 апреля

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Детройт» и прервать серию из шести поражений
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Сегодня, 10 апреля, «Детройт Ред Уингз» на своей площадке уступил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершилась со счётом 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Фехервари) – 37:47     0:2 Овечкин (Оши) – 39:52     1:2 Кейн (Перрон, Рэймонд) – 59:58    

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился голом в концовке второго периода с передачи Ти Джея Оши. Ещё одну шайбу забросил Дилан Строум, которому отдал передачу Мартин Фехервари. Единственный гол в составе хозяев забил в концовке третьего периода Патрик Кейн.

Отметим, благодаря этому результату «Вашингтон» прервал серию из шести поражений.

Александр Овечкин Подробнее

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмую строчку Восточной конференции, имея в своём активе 85 очков в 78 встречах. «Детройт» располагается на девятом месте Востока с 84 баллами в аналогичном количестве встреч.

Следующий матч «Детройт» проведёт на выезде с «Питтсбург Пингвинз», а «Вашингтон» сыграет гостях с «Баффало Сэйбрз».

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