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Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Детройт» и прервать серию из шести поражений

Сегодня, 10 апреля, «Детройт Ред Уингз» на своей площадке уступил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершилась со счётом 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился голом в концовке второго периода с передачи Ти Джея Оши. Ещё одну шайбу забросил Дилан Строум, которому отдал передачу Мартин Фехервари. Единственный гол в составе хозяев забил в концовке третьего периода Патрик Кейн.

Отметим, благодаря этому результату «Вашингтон» прервал серию из шести поражений.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмую строчку Восточной конференции, имея в своём активе 85 очков в 78 встречах. «Детройт» располагается на девятом месте Востока с 84 баллами в аналогичном количестве встреч.

Следующий матч «Детройт» проведёт на выезде с «Питтсбург Пингвинз», а «Вашингтон» сыграет гостях с «Баффало Сэйбрз».